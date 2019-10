Venezuela: Governo e setor minoritário da oposição acordam plataforma de diálogo

Representantes do Governo do Presidente Nicolás Maduro, de partidos que apoiam o regime e um setor minoritário da oposição chegaram, segunda-feira, a um acordo para criar uma plataforma de diálogo.

O acordo foi assinado em Caracas e estas mesas terão como propósito tratar dos temas eleitoral, partidos políticos e economia.

Além do Partido Socialista Unido da Venezuela (PSUV, o partido do Governo), vão integrar as mesas os partidos Tupamaro, Movimento Eleitoral do Povo, afetos ao regime, Organização Renovadora Autêntica, Unidade Popular Venezuelana, o Partido Comunista da Venezuela e Somos Venezuela.