Venezuela: Governo nomeia novo diretor dos serviços secretos

Por Lusa | 04:56

O Governo venezuelano nomeou o general Manuel Ricardo Cristopher Figuera diretor do Serviço Bolivariano de Inteligência (SEBIN, serviços secretos), segundo um decreto publicado na Gazeta Oficial 2.524, equivalente ao Diário da República.

Manuel Ricardo Cristopher Figuera, que até agora desempenhava as funções de sub-diretor da Direção-Geral de Inteligência Militar (DGCIM, serviços secretos militares), substitui o general-chefe do Exército e ex-ministro do Interior, Justiça e Paz, Gustavo González López.

A designação do novo titular do SEBIN está a ser questionada pela oposição, como o partido Primeiro Justiça (PJ) que acusa do general Cristopher Figuera de "como número dos da DGCIM ser responsável por abusos e torturas" a opositores.