Venezuela: Guaidó cria centro de comunicação para combater censura do regime de Maduro

Por Lusa | 05:21

O autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, criou na terça-feira o Centro de Comunicação Nacional (CCN), organismo que procura combater a censura e divulgar informação da oposição ao regime de Maduro.

"Cria-se o CNN, como instituição oficial de informação do Governo legítimo e forças democráticas (...) para garantir aos cidadãos e à comunidade internacional o acesso a informação verdadeira, livre e oportuna, assim como combater a censura, hegemonia e manipulação comunicacional do regime ditatorial", explicou.

Segundo o decreto, entre as atribuições do novo CCN, está "a difusão da informação sobre as atividades e gestões realizadas pelo Presidente interino" Juan Guaidó, "embaixadores, representantes especiais e demais funcionários" por ele designados.