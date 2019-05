Venezuela: Jornal centenário Panorama circulou pela última vez por falta de papel para imprimir

Após 104 anos em circulação, o diário venezuelano Panorama circulou hoje impresso pela última vez devido à escassez de papel de jornal no país, elevando para 67 os meios de comunicação que fecharam total ou parcialmente as portas desde 2013.

"Esgotou-se o 'stock' de papel e todos os esforços para fazer a reposição. Devemos fazer uma pausa na impressão, mas continuamos conectados através de www.panorama.com.ve e em todas as nossas plataformas digitais, para continuar a ser referência do jornalismo", explica-se na capa de terça-feira do jornal.

Naquela que foi a sua última edição impressa, o Panorama explica que está a fazer "uma paragem no caminho".