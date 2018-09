Venezuela: Madeira pede a Lisboa que mostre apoio a emigrantes

Por Lusa | 17:49

O presidente do Governo da Madeira considerou hoje que é "fundamental" que Lisboa mostre o seu apoio aos emigrantes portugueses, gerentes de supermercados, detidos na Venezuela.

"Faço hoje um apelo ao Governo português para acompanhar os nossos conterrâneos da Venezuela que ainda esta semana foram presos, os dirigentes de alguns dos supermercados", afirmou Miguel Albuquerque, discursando no encerramento da 28.ª Festa da Cidra, que decorre na freguesia do Santo da Serra, no concelho de Santa Cruz.

O governante madeirense argumentou que este apoio do Governo no caso da detenção "dos conterrâneos é fundamental para que eles sintam" que o país está com eles.