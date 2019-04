Venezuela: Maduro aceita receber mais ajuda humanitária se for coordenada com o seu Governo

Por Lusa | 05:09

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou terça-feira estar na disposição de aceitar mais ajuda humanitária internacional, sempre que a entrada seja feita de maneira coordenada com o seu Governo.

"Bem-vinda toda a assistência técnica humanitária que queira chegar, cumprindo com os protocolos, sem politização, sem tergiversar", disse.

O Presidente da Venezuela falava durante uma cerimónia com simpatizantes do seu regime, por ocasião do 16.º aniversário do programa de assistência social "Misión Barrio Adentro" (Missão no Bairro), transmitido em simultâneo e de maneira obrigatória pelas rádios e televisões do país.