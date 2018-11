Venezuela: Maduro acusa EUA de dificultar a importação de alimentos e medicamentos

Por Lusa | 03:33

O Presidente Nicolás Maduro denunciou sexta-feira que os Estados Unidos têm imposto "sanções loucas" contra a Venezuela, que dificultam a importação de alimentos e medicamentos essenciais para o povo.

"Temos os recursos e não podemos pagar os medicamentos. Se um medicamentos custa um dólar, com estas complicações podemos chegar a [pagar] até cinco dólares. Na compra de alimentos necessários acabamos por pagar 50 a 60% mais", disse Maduro, durante uma intervenção transmitida pela televisão estatal.

Por outro lado, explicou que "as sanções dos EUA destroem o setor privado" venezuelano e que "perseguem" os empresários do país, "fecham-lhes as contas e impedem as transações e a atividade" que realizam.