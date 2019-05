Venezuela: Maduro anuncia reforço de investimentos em tecnologia da Huawei

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou na quinta-feira que ordenou reforçar os investimentos em projetos que usam a tecnologia da Huawei, empresa chinesa que foi recentemente sancionada pelos Estados Unidos.

"Ordenei que se faça um investimento imediato, em conjunto com os nossos irmãos chineses, na tecnologia da Huawei, da ZTE e em todas as empresas chinesas e russas, para elevarmos a capacidade das telecomunicações" no país sul-americano, declarou.

Nicolás Maduro falava no Círculo Militar de Caracas, durante a inauguração da primeira Feira de Inovação, Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia das Forças Armadas Bolivarianas.