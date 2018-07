Venezuela: Maduro solidário com o Presidente da Governo Nicarágua

Por Lusa | 02:49

O Presidente da Venezuela expressou solidariedade para com o seu homologo da Nicarágua, Daniel Ortega Saavedra, devido à violência vivida no país, acusando os EUA de seguirem o mesmo guião terrorista que no passado aplicaram à Venezuela.

"Todo o nosso apoio incondicional ao comandante Presidente Daniel Ortega Saavedra, à companheira Rosário Murillo [vice-Presidente], à Frente Sandinista de Libertação Nacional e ao povo nicaraguense que vencerá a violência e o terrorismo", disse Nicolás Maduro, esta terça-feira, em Havana, durante o XXIV Encontro do Foro de São Paulo.

"Estão a aplicar o método que nos aplicaram em 2014 e no ano passado", afirmou Maduro.