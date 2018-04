Venezuela: Mais de 100 mil doentes com sida sem medicamentos, denuncia médico

Por Lusa | 04:18

Mais de 100 mil doentes com sida estão sem tratamento com antirretrovirais na Venezuela, denunciou na segunda-feira o médico Carlos Pérez, do Hospital José Gregório Hernández, em Cátia, Caracas.

Pérez sublinhou existir um défice de especialistas da doença e também da matéria prima usada pelos laboratórios para realizar o diagnóstico dos pacientes.

"Há um défice, não apenas de recursos, mas de médicos qualificados. Há um problema de laboratórios especializados para fazer o diagnóstico", disse o médico, aos jornalistas.