Venezuela: MNE português apela a solução pacífica

Por Lusa | 13:15

O ministro dos Negócios Estrangeiros português, Augusto Santos Silva, apelou hoje a uma solução pacífica na Venezuela, após o Governo do Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, ter denunciado que está a enfrentar um golpe de Estado.

"Politicamente, Portugal mantém o apoio a uma solução pacifica e política na Venezuela, que do nosso ponto de vista passa necessariamente pela convocação de novas eleições", afirmou à agência Lusa, em Xangai, Santos Silva.

O autoproclamado, e assim reconhecido por mais de 50 países, Presidente interino do país, Juan Guaidó, anunciou hoje que os militares deram "finalmente e de vez o passo" para acompanhá-lo e conseguir "o fim definitivo da usurpação" do Governo do Presidente Nicolás Maduro.