Venezuela: MNE russo defende que solução militar seria "catastrófica e injustificada"

Por Lusa | 20:33

O ministro dos Negócios Estrangeiros russo reiterou hoje na Finlândia que a Rússia se opõe totalmente a uma intervenção militar na Venezuela, apoiada pelos Estados Unidos, e advertiu de que uma operação desse tipo seria "catastrófica e injustificada".

"Somos categoricamente contra uma intervenção militar. O uso da força só pode ser autorizado pelo Conselho de Segurança da ONU, ou utilizada em resposta a uma agressão contra um Estado soberano. Na Venezuela, não se passa nada parecido com isto", declarou Serguei Lavrov à imprensa.

O chefe da diplomacia russa discutiu o tema da Venezuela numa reunião com o seu homólogo norte-americano, Mike Pompeo, no âmbito de um encontro ministerial do Conselho Ártico realizado em Rovaniemi (Lapónia finlandesa).