Venezuela: Nicolás Maduro anuncia regresso ao parlamento de deputados afetos ao regime

O Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou segunda-feira, que os deputados afetos à revolução bolivariana vão regressar hoje ao parlamento, organismo onde a oposição detém a maioria.

"Foi uma proposta que surgiu (...) Nós avaliamos bem e fizemos consultas aos partidos do Grande Polo Patriótico e ao grupo parlamentar. A consulta deu bom resultado e vamos dar esse passo", disse Maduro, no palácio presidencial de Miraflores, durante uma conferência de imprensa transmitida em direto e de maneira obrigatória pelas rádios e televisões do país.

Nicolás Maduro sublinhou que o regresso ao parlamento dos deputados afetos ao regime são "passos ao diálogo, ao entendimento, à paz" dos venezuelanos e do país.