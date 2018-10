Venezuela: Nicolás Maduro ordena pagamentos de gasolina e petróleo em criptomoeda

Por Lusa | 05:18

O Presidente da Venezuela ordenou esta segunda-feira que o pagamento da gasolina, do petróleo e das taxas aeroportuárias para viajantes passe a ser feito através da criptomoeda El Petro.

"Estamos a pôr em marcha o 'blockchain' nacional do Petro (...) e hoje entram em funcionamento todos os mecanismos para que qualquer venezuelano possa inscrever-se", Nicolás Maduro.

O anúncio teve lugar durante um ato transmitido em simultâneo pelas rádios e televisões do país, durante o qual realizou a ativação oficial do "blockchain" (livro branco) do Petro.