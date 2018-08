Venezuela: Nova moeda obriga banca a paralisar serviços eletrónicos por 24 horas

Por Lusa | 04:30

A reconversão monetária vai obrigar a banca venezuelana a paralisar o serviço eletrónico durante 24 horas, a partir das 18:00 horas locais de domingo (22:30 horas em Lisboa), anunciou quinta-feira o ministro venezuelano do Interior, Justiça e Paz.

A suspensão do serviço tem lugar no âmbito do processo de reconversão monetária anunciado pelo Presidente Nicolás Maduro, que, a partir de 20 de agosto, eliminará cinco zeros ao atual bolívar forte para o converter no bolívar soberano.

Na sequência da reconversão monetária o Governo venezuelano declarou o dia 20 de agosto como dia feriado e já anunciou que os pagamentos a reformados e pensionistas terá lugar entre os dias 23 e 25 deste mês.