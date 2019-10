Venezuela: Oposição pede à justiça norte-americana que anule títulos de dívida emitidos por Nicolás Maduro

A oposição venezuelana pediu na terça-feira a um tribunal de Nova Iorque que anule os títulos de dívida emitidos em 2016 pelo Governo de Nicolás Maduro e cuja garantia era a petrolífera venezuelana Citgo, nos EUA.

"Esta terça-feira, o conselho administrativo ad-hoc da [estatal] Petróleos de Venezuela, SA (PDVSA) em coordenação com as suas subsidiárias, PDVSA Petróleos SA e PDV Holding Inc, pediram a nulidade dos contratos assinados em 2016 pela PDVSA para a emissão do título PDVSA 2020", refere um comunicado divulgado em Caracas.

Segundo o documento, "esta operação foi questionada pela Assembleia Nacional antes da emissão do título, não apenas pela sua racionalidade financeira, mas também a colateral garantia de 50,1% das ações da Citgo Holding, Inc".