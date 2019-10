Venezuela: Oposição propõe cimeira de presidentes sobre protestos na América Latina

A oposição venezuelana propôs hoje que seja realizada, com "a maior brevidade possível" uma cimeira de presidentes da América Latina para debater os protestos das últimas semanas.

"Queremos fazer um apelo a cada um dos cidadãos das Américas, mas também aos presidentes democráticos da região. Consideramos que o mais prudente é que se realize, com a maior brevidade possível, uma cimeira de presidentes", disse a opositora Maria Corina Machado.

Segundo a líder do partido Vem Venezuela, a crise que enfrentam vários países da América Latina, com protestos nalguns casos violentos, foi "preparada" para criar instabilidade na região, em particular nos casos do Equador e do Chile.