Venezuela recupera parcialmente energia após novo apagão

A Venezuela começou esta terça-feira a recuperar gradualmente a energia, cerca de sete horas depois do quinto apagão do ano ter deixado às escuras pelo menos 16 dos 24 estados do país sul-americano.

Poucos minutos antes da meia-noite (05h00 em Lisboa), a eletricidade começou a ser parcialmente restaurada em Caracas, assim como nos estados de Nueva Esparta, Bolívar, Táchira, Lara e Anzoátegui, informou o Governo.

Para ajudar a restaurar a luz em todos os estados, o executivo decidiu suspender esta terça-feira as atividades escolares e laborais.