Venezuela: Países Não-Alinhados manifestam apoio a Caracas contra ingerência dos EUA

O Movimento dos Países Não-Alinhados (MNOAL) assinou, no domingo, em Caracas, uma declaração de apoio à Venezuela contra a ingerência dos Estados Unidos e a imposição de sanções unilaterais.

A declaração foi assinada, segundo os organizadores, por representantes de 120 países que participaram na reunião ministerial de dois dias do Gabinete de Coordenação do MNOAL, preparatória da XVIII Cimeira do Movimento, prevista para outubro no Azerbaijão, altura em que a Venezuela entregará a presidência daquela organização.

O documento defende o respeito pelas diretrizes da carta constitutiva da Organização das Nações Unidas, entre elas a autodeterminação dos povos e a cooperação internacional.