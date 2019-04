Venezuela: Portuguesa diz que situação "é muito confusa" e de "grande incerteza"

Por Lusa | 13:01

Uma representante da comunidade portuguesa na Venezuela disse hoje à agência Lusa que a situação no país "é de grande incerteza" depois do anúncio de que os militares passaram a apoiar o autoproclamado Presidente, Juan Gauidó.

"Está tudo muito confuso ainda. Estamos praticamente com as comunicações caídas, com as redes sociais a funcionar a meio gás e ainda não temos uma perspetiva do que é", disse Milu de Almeida, por telefone, a partir de Caracas.

A portuguesa, que representa os emigrantes na Venezuela no órgão consultivo do Governo para as questões da emigração (Conselho das Comunidades Portuguesas), disse que, a pouca informação que chega através das redes sociais, dá conta de que "aparentemente o Presidente Guaidó e o líder da oposição Leopoldo Lopes, que estava preso, estão numa base aérea com vários militares e estão a pedir ao povo para sair à rua".