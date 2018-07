Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Preços dos produtos subiram 128,4% em junho na Venezuela

Comissão de Finanças explicou que "a inflação diária é de 2,8%".

Por Lusa | 00:07

Os preços dos produtos continuam a subir na Venezuela, país onde a inflação do passado mês de junho foi de 128,4%, segundo dados divulgados esta segunda-feira pela Comissão de Finanças do parlamento.



"A inflação de junho foi 128,4%. A inflação acumulada entre janeiro e junho de 2018 atingiu o valor de 4.684,3%", disse o porta-voz daquela comissão.



Durante uma conferência de imprensa, Alfonso Marquina explicou que "a inflação diária na Venezuela é de 2,8%, ou seja, há uma inflação, todos dos dias, superior à do Chile ao longo de todo o ano".



Por outro lado, adiantou que "a inflação inter-anual" correspondente ao período entre "junho de 2017 e junho de 2018, situou-se no valor de 46.305% (quarenta e seis mil trezentos e cinco por cento)".



Na Venezuela, a população queixa-se todos os dias dos altos preços dos produtos e de que o salário mínimo mensal, com todos os subsídios incluídos, afixado pelo Governo em 5.600.000 bolívares, que equivalem a 42,3 euros ao câmbio oficial e 1,36 euros no mercado paralelo.



O preço atual do quilograma de carne ronda os 6.000.000 de bolívares, um quilograma de massa 2.800.000 bolívares, uma margarina 2.500.000 e meio quilograma de café mais de 9.000.000.