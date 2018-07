Venezuela: Presidente Nicolás Maduro elimina cinco zeros ao bolívar

Por Lusa | 05:09

O Presidente da Venezuela anunciou hoje que vai eliminar cinco zeros ao bolívar, dois a mais do que o esperado, na sequência do processo de reconversão monetária previsto para 20 de agosto.

"A reconversão económica, monetária, baseada no programa de recuperação económica, arranca no próximo dia 20 de agosto, de maneira definitiva, com a emissão do novo bolívar soberano", declarou Nicolás Maduro.

O chefe de Estado falava no palácio presidencial de Miraflores, numa alocução ao país transmitida em simultâneo e de maneira obrigatória pelas rádios e televisões venezuelanas.