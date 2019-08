Venezuela: Principal banco estatal da Turquia deixou de oferecer serviços a Caracas - imprensa

O Banco Ziraat, a maior instituição estatal financeira da Truquia, deixou de oferecer serviços ao Banco Central da Venezuela (BCV), para evitar as sanções de Washington aimpostas ao Governo do Presidente Nicolás Maduro, segundo a imprensa venezuelana.

Segundo a Unión Rádio, a medida foi aplicada depois de a Assembleia Nacional da Venezuela (NA) denunciar que o banco turco era usado para "mobilizar dinheiro e importar produtos em liras turcas".

A Turquia é tida como um aliado do Governo do Presidente Nicolás Maduro e no mercado venezuelano é possível encontrar produtos básicos turcos.