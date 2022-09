Venezuela pronta para abastecer mercado mundial de petróleo e gás

O Presidente venezuelano afirmou que o país está pronto para abastecer o mercado mundial de petróleo e gás de forma "estável e segura", "em coordenação" com a aliança OPEP+, liderada pela Arábia Saudita e Rússia.

Nicolás Maduro disse na quarta-feira que "a Venezuela está pronta e preparada para desempenhar o seu papel e abastecer o mercado do petróleo e do gás com o petróleo e gás de que a economia mundial necessita (...) em coordenação com a OPEP+", uma aliança que reúne 11 países que seguem as directrizes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP).

O chefe de Estado, acompanhado pelo secretário-geral da OPEP, Haitham Al-Ghais, que cumpre uma visita à Venezuela, disse que o país tem vindo a "recuperar substancialmente" a sua indústria petrolífera da "corrupção de uma máfia" que "destruiu" a "estrutura fundamental de moral e funcionamento".