Venezuela quer reiniciar contactos com a Guiana para solucionar conflito territorial

Por Lusa | 04:48

O Governo venezuelano informou hoje que propôs à Guiana reiniciar os contatos diplomáticos para solucionar o conflito territorial que ambos países mantêm pelo Esequibo, um dia depois de Georgetown anunciar que recorreria ao Tribunal Internacional de Justiça.

"Para avançar na escolha de um acordo mútuo, sobre o método de solução pacífica para a controvérsia, sob a égide do Acordo de Genebra de 1966, o Governo da Venezuela propôs ao Governo da Guiana reiniciar os contatos diplomáticos para permitir alcançar uma solução prática e satisfatória", explica.

Segundo Caracas, "esses contatos permitirão, adicionalmente, avaliar de maneira conjunta a conveniência de continuar com a figura do bom oficiante, sob o auspício do secretário-geral da ONU, António Guterres, num contexto de cordialidade e de diálogo construtivo e pacífico".