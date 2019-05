Venezuela: Rádio Caracas continua a resistir apesar da suspensão de emissão do regime

Por Lusa | 01:38

"Resistir, resistir, resistir" foram as palavras transmitidas pelo diretor da Rádio Caracas Rádio aos populares que se juntaram, terça-feira à tarde, frente às instalações em solidariedade com o órgão cujas emissões foram suspensas dia 30 pelo regime de Maduro.

Jaime Nestares, o diretor da Rádio Caracas Rádio, a mais antiga da Venezuela (nasceu a 12 de dezembro de 1930) e que foi suspensa no dia 30 de abril, não se deixou abater com a suspensão das emissões, no dia em que transmitiu o ato político de Juan Guaidó junto às instalações militares de Carlota.

Afirma que não o surpreende, depois de em 2017 a RCR TV (do mesmo grupo empresarial) ter sido igualmente encerrada, "numa grave violação do direito à informação mas que também resultou no fim de mais de mil postos de trabalho".