Venezuela: Secretário de Estado visita país em outubro, ministro encontra-se com homólogo

Por Lusa | 03:49

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, anunciou que vai encontrar-se hoje com o seu homólogo venezuelano em Nova Iorque e que o secretário de Estado das Comunidades irá visitar a Venezuela no início de outubro.

O ministro falava aos jornalistas na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque, a propósito da detenção de portugueses e lusodescendentes gerentes de supermercados na Venezuela, que qualificou de "ofensiva das autoridades venezuelanas contra o setor da pequena e média distribuição", que exige uma reação com "firmeza" por parte de Portugal.

"Tenho marcada para amanhã [segunda-feira] uma reunião bilateral com o meu colega venezuelano, em que evidentemente essa questão será uma das questões essenciais. E o secretário de Estado das Comunidades visitará a Venezuela nos princípios de outubro para reunir com as comunidades e com os empresários portugueses e para, 'in loco', aprofundar o nosso conhecimento e a nossa ação nesta situação", declarou.