Venezuela: Serviços secretos analisam vídeos de segurança e dados de clientes de Hotel Pestana

Por Lusa | 04:23

Funcionários do Serviço Bolivariano de Inteligência da Venezuela (SEBIN, serviços secretos) continuam a restringir o acesso ao Hotel Pestana Caracas, propriedade de portugueses, e estão a analisar a listagem dos hóspedes e vídeos das câmaras de segurança.

Segundo fontes do hotel, os funcionários do SEBIN estão a a analisar a listagem dos hóspedes do hotel e os vídeos das diferentes câmaras de segurança.

Funcionários do SEBIN evacuaram na segunda-feira o Hotel Pestana Caracas, alegadamente na sequência das investigações relacionadas com o atentado de sábado contra o Presidente da Venezuela, Nicolás Maduro.