Venezuela: Suíça sancionou 25 funcionários do Governo socialista por violação dos Direitos Humanos

A Suíça anunciou hoje sanções contra 25 funcionários do Governo do Presidente Nicolás Maduro, acusando-os de "violações sistemáticas" dos Direitos Humanos dos venezuelanos.

As sanções, segundo um documento divulgado pela oposição venezuelana, foram aprovadas pelo Departamento Federal de Assuntos Económicos, Educação e Investigação, e pela Secretaria de Estado dos Assuntos Económicos, da Suíça.

No texto do documento aparecem os nomes da presidente do Conselho Nacional Eleitoral, Tibisay Lucena e de Diosdado Cabello, que é tido como o segundo homem mais forte do chavismo (depois de Nicolás Maduro) e presidente da Assembleia Constituinte (AC, composta unicamente por simpatizantes do regime).