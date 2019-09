Venezuela: Supremo Tribunal de Justiça no exílio declara emergência nacional no país

O Supremo Tribunal de Justiça no Exílio (STJE) declarou, na quinta-feira, que a Venezuela vive uma "situação de emergência nacional" e apelou a que todas as ações de luta sejam orientadas a restituir a democracia no país.

"É um dever do Supremo Tribunal garantir que a luta seja direcionada à saída da ditadura e a alcançar a libertação da Venezuela (...) as calamidades e arbitrariedades descritas nos considerandos constituem circunstâncias evidentes de que a Nação vive uma situação de 'Emergência Nacional', pelo que todas as ações de luta devem estar orientadas à libertação da Venezuela", lê-se na decisão.

O texto indica que o STJE vigiará "o cumprimento das normas constitucionais e tratados internacionais que protegem os Direitos Humanos, no entendimento de que as ações devem ajustar-se ao estabelecido" no artigo 7º. da Constituição da Venezuela.