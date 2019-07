Venezuela vai denunciar na ONU violações norte-americanas do espaço aéreo

O Governo venezuelano vai denunciar junto da ONU as violações do espaço aéreo por aeronaves dos Estados Unidos, anunciou hoje o ministro das Relações Exteriores da Venezuela.

"Tal como temos denunciado, a administração [do Presidente dos Estados Unidos, Donald] Trump confessa e aceita com descaramento que efetivamente viola o espaço de controlo aéreo da Venezuela. Uma gravíssima e criminosa confissão. Não há dúvidas das suas perversas intenções. Elevaremos a denúncia à ONU", escreveu Jorge Arreaza, na rede social Twitter.

O anúncio do ministro tem lugar depois de a imprensa venezuelana divulgar declarações do almirante Craig Faller, chefe do Comando Sul dos EUA, a confirmar as preocupações de Washington e dos seus aliados sobre a situação na Venezuela.