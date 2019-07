Venezuela vai ter apoio da UNICEF para melhorar acesso a água potável

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) assinou um acordo de colaboração com o Governo da Venezuela, para melhorar a qualidade e o acesso de água potável a 2,8 milhões de pessoas, anunciou na sexta-feira a organização.

O acordo assinado com o Governo venezuelano, que visa beneficiar crianças, adolescentes e famílias, também proporciona assistência técnica na monitorização da qualidade da água, entre outras melhorias, segundo um comunicado oficial da UNICEF.

A organização também irá trabalhar na expansão do abastecimento de água, através do reforço e da reparação das redes de abastecimento, camiões-cisterna e outras fontes alternativas, bem como do reforço das redes de saneamento prioritárias.