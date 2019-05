Venezuela: vice-presidente da Assembleia Nacional em prisão preventiva

O vice-presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Edgar Zambrano, foi hoje colocado em prisão preventiva, depois de ter sido detido quarta-feira por participação no golpe de Estado fracassado em 30 de abril, segundo o Supremo Tribunal de Justiça venezuelano.

Edgar Zambrano, figura próxima do autoproclamado Presidente interino da Venezuela, Juan Guaidó, foi colocado em prisão preventiva no estabelecimento prisional militar de Fort Tiuna, por ordem de um tribunal com competência em casos relacionados com o terrorismo.

Num comunicado, o Supremo Tribunal de Justiça explica que um tribunal ordinário ordenou a prisão de Zambrano pelo "flagrante cometimento dos crimes de traição, conspiração, rebelião civil, usurpação de funções, incitação pública à desobediência das leis e por ódio continuado".