Vento destruiu telhados de infantário e casa mortuária em Paredes

O vento destruiu na madrugada de hoje parte dos telhados de um infantário e da casa mortuária em Beire, no concelho de Paredes, disse à Lusa o presidente da junta.

Segundo o autarca, estão suspensas as atividades nas três salas de aulas do infantário, por falta de condições e de segurança do estabelecimento, porque também ocorreu a queda de um cabo elétrico.

José Santos acrescentou que não há ainda uma ideia concreta sobre a reabertura do infantário, indicando que os serviços da Câmara de Paredes já estiveram no local a fazer o levantamento dos prejuízos.

No caso da casa mortuária, a situação é "também muito complicada", porque, disse, entra água no interior, onde se encontra o corpo de uma pessoa que faleceu.

Só após o funeral, previsto para a tarde de hoje, explicou, é que será possível intervir na cobertura.

O autarca referiu, também, que a sua freguesia foi "muitíssimo afetada" pelo mau tempo, falando de árvores tombadas em vários arruamentos e prejuízos nas coberturas de casas e armazéns, ocorrências que a junta tem acompanhado, como o apoio da proteção civil municipal.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) elevou na quarta-feira para vermelho o aviso relativo aos distritos do Porto, Braga, Aveiro, Vila Real e Viana do Castelo devido à previsão de chuva forte e persistente a partir de quinta-feira.

O aviso do IPMA vigora entre as 12:00 e as 21:00 em Vila Real e Braga, e entre as 12:00 e as 18:00 em Viana do Castelo, adianta o instituto em comunicado.

No Porto e em Aveiro, o aviso vermelho está em vigor entre as 15:00 e as 21:00.

Segundo o IPMA, prevê-se chuva "forte e persistente, podendo ser acompanhado de trovoada" nestes cinco distritos.