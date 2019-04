Ventos e chuva muitos fortes e estragos com chegada do ciclone Kenneth a Moçambique

Por Lusa | 19:13

Alguns distritos do norte de Moçambique estão a ser atingidos por ventos muitos fortes e chuva intensa desde o princípio da noite de hoje com a chegada ao continente do ciclone Kenneth, descreveram residentes à Lusa.

Os ciclones tropicais formam-se no mar e este foi o primeiro a chegar ao norte de Moçambique desde que há registos (há 60 anos), sendo que o ano de 2019 fica na história como o primeiro em que o país foi atingido por dois ciclones de categoria dois ou superior na mesma época chuvosa - depois de o Idai ter atingido o território em março classificado com categoria três e de se prever que este possa ter a mesma classificação.

Um morador na vila de Macomia, sede de distrito no caminho previsto do ciclone Kenneth pela província de Cabo Delgado, descreveu ao princípio da noite a situação como "caótica", tendo em conta a velocidade do vento e a intensidade da chuva, referiu em contacto telefónico com a Lusa.