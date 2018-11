Versão chinesa do CyberMonday com 12,3 mil ME de compras nas primeiras duas horas

Por Lusa | 05:44

Os consumidores 'online' gastaram no domingo mais de 12,35 mil milhões de euros nas primeiras duas horas do 'Dia dos Solteiros', a versão chinesa do 'Cyber Monday', que oferece grandes descontos nas compras digitais.

O dia de descontos 'online' na China mereceu mais uma vez grande destaque e atenção por parte do 'gigante' chinês de comércio eletrónico Alibaba, que transformou um feriado não oficial para pessoas sem parceiros românticos num verdadeiro prémio anual para as empresas digitais.

Uma enorme tela na gala da Alibaba em Xangai mostrou o aumento das vendas em tempo real: dois minutos e cinco segundos após a meia-noite, tinham sido feitas compras no valor de 1,26 mil milhões de euros só na plataforma Alibaba. Uma hora e 47 minutos depois, esse número aumentou dez vezes.