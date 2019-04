Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Viana do Castelo cria alojamento para estudantes em 2020

Reabilitação da Pousada da Juventude deverá estar concluída até final do ano, num investimento de 120 mil euros.

15:29

O presidente da Câmara de Viana do Castelo anunciou a abertura, em 2020, de uma residência para estudantes do ensino superior, a criar num imóvel degradado do Estado que esta segunda-feira passou para a posse da autarquia.



Em declarações aos jornalistas, no final da assinatura de um protocolo com a Movijovem para a reabilitação da Pousada de Juventude de Viana do Castelo e durante a qual recebeu, "simbolicamente", das mãos do ministro da Educação as chaves de uma antiga residência feminina de estudantes e ex-delegação escolar, José Maria Costa explicou que o "projeto de requalificação está quase concluído", afirmando "não existir ainda um valor definido da intervenção".



"O nosso objetivo é, no próximo ano, ter o espaço disponível para os estudantes. É um trabalho a que estamos a dar o máximo de prioridade", disse, acrescentando que aquela residência terá capacidade para alojar cerca de duas dezenas de estudantes.



O autarca socialista referiu que o imóvel se encontrava "abandonado" e que com a sua requalificação "será colocado ao serviço da comunidade", ao abrigo do Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior, que prevê a transferência, para os municípios, da gestão do património imobiliário público sem utilização.



Após a reabilitação, adiantou, o imóvel passará a ser gerido pelo Instituto Politécnico de Viana do Castelo (IPVC).



O ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, sublinhou o "movimento de descentralização" de competências que vai permitir à Câmara de Viana do Castelo requalificar aquele imóvel, "criando, no centro da cidade, quase duas dezenas de camas para servir os jovens que frequentam o ensino superior".



Tiago Brandão Rodrigues referiu que, além do património imobiliário público sem utilização, o Plano Nacional para o Alojamento no Ensino Superior inclui as pousadas da juventude existentes no país.



"Abriremos agora quatro dessas pousadas, não para finalidade turística, mas para integradas nesse Plano Nacional", frisou, apontando os casos da Guarda, Leiria, Portalegre e Vila Real, onde serão disponibilizadas 200 camas para que "os estudantes dos institutos politécnicos dessas cidades possam ter outra resposta".



Em Viana do Castelo, a reabilitação da Pousada da Juventude, segundo a previsão apontada pelo presidente da Câmara, deverá estar concluída até final do ano, num investimento de 120 mil euros.



A intervenção foi formalizada esta segunda-feira num protocolo celebrado entre a autarquia e a Movijovem, sendo que o valor dos trabalhos "permite ajuste direto".



"Vamos agora fazer a consulta às empresas. Dentro de dois a três meses deverão ter início as obras", referiu o autarca que sublinhou que, em 2018, a pousada registou "13 mil dormidas".



O investimento municipal na requalificação da pousada será creditado ao município, durante cinco anos, e distribuído 50% em dormidas naquela pousada e os restantes 50% em todas as existentes no país.



A pousada, com 25 quartos e 70 camas, foi inaugurada em 1999 pelo então primeiro-ministro, António Guterres.



Além da reabilitação da Pousada de Juventude, a Movijovem lançou ainda o Cartão Jovem Municipal de Viana do Castelo e foi inaugurado o projeto Minhotacleta, vencedor da edição 2017 do Orçamento Participativo de Portugal (OPP).



O projeto de Marta Silva e Joana Amorim prevê a partilha gratuita de dez bicicletas para ligar Viana do Castelo e Caminha, sendo que os equipamentos estarão disponíveis em parques e infraestruturas de apoio ao turismo, podendo cada cidadão levantar as bicicletas num ponto e entregá-las noutro diferente mediante a apresentação de um cartão ou código.