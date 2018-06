Viana recebe estreia nacional de "Nada de Mim" pelos Artistas Unidos

Por Lusa | 19:50

O Café Concerto do Teatro Municipal Sá de Miranda vai ser palco, na quinta-feira, às 21:30, da estreia nacional da peça "Nada de Mim", de Arne Lygre, uma produção Artistas Unidos, integrada na programação do FITEI 2018.

"É uma peça muito especial, um pouco diferente daquilo a que maior parte das pessoas estão habituadas. Não é uma peça com uma narrativa convencional, apesar de existir sucessão de histórias que vão sendo desvendadas, mas é uma peça em que os tempos se sobrepõem", explicou hoje à Lusa o encenador Pedro Jordão.

Pedro Jordão, que falava à agência Lusa durante o ensaio de imprensa hoje realizado, explicou que o espetáculo é "também, um jogo de espelhos das personagens consigo próprias, das personagens umas com as outras, e do próprio público".