Vice-presidente da CMVM Filomena Oliveira demite-se

A vice-presidente da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), Filomena Oliveira, demitiu-se do cargo dois anos e meio depois de assumir funções, confirmou hoje o regulador do mercado de capitais português à Lusa.

"A CMVM confirma que a Dra. Filomena Oliveira apresentou a sua demissão do cargo de vice-presidente ao senhor ministro das Finanças", afirmou hoje fonte oficial da CMVM à Lusa, sem adiantar os motivos da saída de funções.

A notícia da demissão da 'número dois' da CMVM foi avançada pelo Expresso.