Há um civil 'herói' que retirou a faca ao atacante e fugiu pela Ponte de Londres

Esta sexta-feira, um homem com uma faca feriu várias pessoas na London Bridge, em Londres. O momento em que o suspeito é controlado por vários civis, e pelas autoridades, foi filmado e partilhado nas redes sociais. Um dos civis, inclusive, tira a faca ao suspeito e afasta-se do local da confusão. Este homem já é considerado um 'herói'.



O vídeo, partilhado no Twitter HLOBlog, foi editado e cortado na parte em que as autoridades disparam sobre o suspeito.

Uma pessoa foi abatida pela polícia britânica na London Bridge após ter atacado várias pessoas com uma faca, revelaram as autoridades. A ponte e a zona envolvente foram evacuadas.



Segundo o jornal britânico The Guardian, cinco pessoas ficaram feridas na sequência do ataque com uma faca.

O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, reagiu aos acontecimentos "chocantes". "Os meus pensamentos estão com as vítimas do incidente. Obrigado à polícia e aos serviços de emergência que estão a responder no local", escreveu no Twitter.





Shocking reports from London Bridge. My thoughts are with those caught up in the incident. Thank you to the police and emergency services who are responding. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) November 29, 2019