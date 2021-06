Vídeo mostra manada de elefantes a percorrer estrada em cidade na China

Uma manada de elefantes foi vista a circular na estrada numa cidade no sudoeste da China, na quinta-feira. De acordo com os média locais, os animais são provenientes de uma área destinada à preservação da natureza no sul da província de Yunan e migram para norte desde dezembro de 2020.

As autoridades terão desimpedido as estradas do condado de Eshan, na cidade de Yuxi, e usado veículos para bloquear o acesso dos animais a zonas residenciais. Segundo os média, esta sexta-feira, os elefantes já tinham abandonado a cidade e continuado o percurso para norte.