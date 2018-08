Vídeo mostra soldados camaroneses a executarem uma dezena de pessoas

Por Lusa | 13:20

A difusão de um novo vídeo, que mostra a execução de uma dezena de pessoas por alegados soldados camaroneses, reacendeu hoje a polémica sobre a atuação das forças armadas dos Camarões, frequentemente acusadas de violação dos direitos humanos.

As imagens foram mostradas hoje pela Amnistia Internacional (AI), mas já circulavam nas redes sociais.

O vídeo, com dois minutos, mostra 12 homens sem armas a serem executados a tiro contra um muro e, segundo a AI, "é verdadeiro", tendo sido realizado na localidade de Agashishigasha, no norte dos Camarões, zona na qual as Forças Armadas combatem o grupo 'jihadista' Boko Haram.