Videovigilância nas escolas resolvido até ao início do novo ano letivo - Secretária Estado

Por Lusa | 15:07

O sistema de videovigilância nas escolas básicas do 2.º, 3.º ciclo e secundárias vai ficar resolvido antes do início do novo ano letivo, garantiu hoje a secretária de Estado Adjunta e da Educação.

"As escolas não vão começar o ano letivo sem videovigilância", disse Alexandra Leitão à agência Lusa.

A secretária de Estado reagia, assim, à Lusa a uma notícia divulgada hoje no Jornal de Notícias, que refere que as escolas portuguesas vão ficar sem vigilância a partir de hoje, uma vez que o contrato com a empresa que fazia a monitorização e alarme terminou na sexta-feira.