Vietname acusa China de realizar operações de prospeção em águas territoriais de Hanói

O Vietname acusou hoje a China de realizar operações de prospeção em águas territoriais de Hanói, apesar das repetidas exigências para Pequim retirar os seus navios desta área disputada no Mar da China Meridional.

Desde o início de julho, o navio chinês Haiyang Dizhi 8, acompanhado por uma escolta, realiza pesquisas na zona económica especial do Vietname, à qual Hanói respondeu com avisos a Pequim e com o envio da sua guarda costeira.

A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Vietname, Le Thi Hang, denunciou que a frota chinesa "continua a expandir" as suas operações.