Vila Galé Sintra oferece bem-estar com vista para o Palácio da Pena

Hotel cinco estrelas com localização de sonho é especialmente vocacionado para receber famílias e aposta no bem-estar.

Por Daniela Espírito Santo | 19:22

O grupo Vila galé inaugurou mais uma unidade hoteleira, agora em Sintra.



Com uma localização de luxo, no meio da paisagem verde da bela localidade e com vista para o Palácio da Pena, o Vila Galé Sintra Resort Hotel, Conference & Revival Spa conta com 136 quartos e representa um investimento de 25 milhões de euros.



O resultado está à vista: a aposta é high-end, aquilo que é destinado a quem procura o melhor (ou não estivéssemos a falar de um hotel cinco estrelas) e o bem-estar físico e mental são a meta primordial deste espaço, vocacionado para o wellness e, também, para o turismo em família.



Para além dos serviços associados a um spa, este hotel tem ainda programas médicos, que podem durar vários dias e que promovem a saúde, oferecendo opções detox, para perda de peso e, até, para deixar de fumar.



Para além disso, integra ainda dois restaurantes, o Versátil e o Inevitável, um com buffet de baixo teor calórico e o outro com sugestões gourmet light.



O ginásio também não podia faltar neste healthy lifestyle hotel, que quer ser um autêntico promotor da vida saudável e afirmar-se nos roteiros de turismo médico em Portugal e além-fronteiras.



Se isso não chegar, perca-se na infinity pool com vista panorâmica.