Vinhos alvarinho de Monção e Melgaço triunfam no Concurso "Os Melhores Verdes"

Por Lusa | 18.04.19

Cinco vinhos alvarinhos de Monção e de Melgaço arrebataram os prémios "Best of 2019" do Concurso "Os Melhores Verdes", que foram entregues esta noite na Sala do Arquivo, na Alfândega do Porto.

A eleição dos melhores vinhos verdes é uma iniciativa anual da Comissão de Viticultura da Região dos Vinhos Verdes (CVRVV) e esteve a cargo, este ano, de um júri composto por "críticos e provadores de sete países, selecionados nos principais mercados de exportação do vinho verde", informou o organismo.

Desde 2009 que a CVRVV inclui a categoria "Best Of" no Concurso Melhores Verdes, visando promover um "Top 5" alvo de maior divulgação e promoção internacional, e este ano os distinguidos "são uma vitória unânime da casta Alvarinho da sub-Região de Monção e Melgaço", uma das nove da Região Demarcada dos Vinhos Verdes.