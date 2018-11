Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vinhos da Bairrada promovidos no Porto

No Palácio do Freixo haverá provas especiais e uma loja para venda de vinhos inconfundíveis.

Por Edgardo Pacheco | 07.11.18

Quando a febre das feiras vínicas tiver passado, os produtores da Bairrada estarão no Porto, no imponente Palácio do Freixo, onde decorrerão provas com vinhos brancos, tintos e espumantes.



E como o presidente da Comissão Vitivinícola Regional da Bairrada, Pedro Soares, não dá ponto sem nó, a data em si não é inocente. É que, a pouco mais de um mês do Natal e da Passagem do Ano, 18 de novembro é a data ideal para desafiar os consumidores para a compra de espumantes e, de caminho, lançar o desafio a degustação regular destes vinhos fantásticos ao longo do ano.



De facto, a única justificação para só consumirmos espumantes em dias festivos é apenas o hábito. Um mau hábito, visto que este é um vinho extraordinário na ligação com a gastronomia portuguesa e vendido a preços de outro qualquer branco ou tinto. Aliás, em muitos casos é até um vinho mais barato.



Com o apoio de dois críticos de vinhos (Luís Costa e Alexandre Lalas), o evento consiste num conjunto de provas comentadas, sem custos para os interessados. Só terão de comprar um copo Riedel por 4 € e solicitar previamente a inscrição em cada prova.



Na Bairrada produzem-se brancos e tintos inimitáveis por causa das castas do terroir e de certas práticas culturais na adega.



De maneira que se os consumidores pretendem vinhos diferentes para as festas, estará no local certo.



O leitão não pode falhar

Há quem diga que os vinhos bairradinos ganhariam outra dimensão se se libertassem do monopólio do leitão. Em certa medida é capaz de ser uma tese acertada, mas convenhamos que não é mesmo nada fácil livrarmo-nos dos deliciosos porquinhos assados.



Ainda por cima quando o petisco tem a assinatura da equipa do restaurante Rei dos Leitões, que, para efeitos de registo, não serve só leitão. Aliás, é até um templo em matéria de peixe, mariscos e carnes maturadas. Mas, para o que interessa, no Palácio do Freixo haverá leitão assado por esta casa.