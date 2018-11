Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Vinhos de Inverno regressa a Viseu com workshops e concertos

A quarta edição do evento vinhos de inverno regressa a Viseu com o parceiro literário favorito, tinto no branco.

Por Tiago Virgílio Pereira | 06:00

Joanne Harris, Mia Couto, Germano Almeida e Olivier Rolin são os escritores que vão debater a literatura com outros géneros narrativos como o cinema, o teatro ou a música e patrimónios como o vinho e a gastronomia.



Esta é, aliás, uma iniciativa em que o vinho do Dão está em destaque, entre 7 e 9 de dezembro, no Solar do Vinho do Dão, em Viseu. Nesses dias acontece pelo quarto ano o evento Vinhos de Inverno, que vai dar a provar alguns dos melhores néctares produzidos nesta região demarcada. E, inserido no evento, decorre o Festival Literário Tinto no Branco. "O festival atinge este ano a maturidade e o estatuto de reputação cultural que o torna incontornável.



A sua diferenciação, através da associação inédita da literatura aos vinhos e ao património, confere-lhe um lugar absolutamente único", explica Jorge Sobrado, vereador da Cultura da Câmara de Viseu. Mas o fim de semana vai ter outros motivos de interesse, como espetáculos infantis, workshops, apresentações de livros e concertos, com Dead Combo como cabeça de cartaz, no sábado dia 8, na tenda Jardins de Inverno. "É uma programação de luxo para todas as idades. Tal como nos outros anos, esperamos centenas de turistas", concluiu o presidente da câmara, Almeida Henriques.



Dezenas de vinhos do Dão vão estar à prova

Alguns dos melhores vinhos da Região Demarcada do Dão vão estar à prova no Solar do Vinho do Dão. Os produtores aproveitam para mostrar e reforçar as marcas junto de potenciais compradores, que têm a oportunidade de provar dezenas de sabores diferentes, num ambiente aconchegado com lareiras.