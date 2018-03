Vinte toneladas de resíduos já recolhidas este ano no arquipélago dos Galápagos

Por Lusa | 03:41

Cerca de 20 toneladas de resíduos foram recolhidas desde o início do ano nas ilhas Galápagos, província do Equador que é Património Natural da Humanidade da Unesco -- Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura desde 1978.

Os resíduos foram recolhidos em incursões na costa e em ações de limpeza de baías ou do fundo do mar ao redor de várias ilhas, numa iniciativa que integra o plano de limpeza costeira de sítios remotos 2018, do Ministério do Ambiente equatoriano, anunciou no sábado o Parque Nacional Galápagos em comunicado.

Este plano permite identificar os impactos gerados pelos resíduos e avaliar o eventual aparecimento de espécies invasoras nos detritos que são arrastados pelas correntes marítimas, noticiou a agência Efe.