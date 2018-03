Portugal não é "suficientemente rigoroso" com vistos gold

Transparência Internacional defende que não existem diligências suficientes para confirmar origem do património.

Por Lusa | 12:34

Portugal é um dos países da União Europeia em que a atribuição de 'vistos gold' regista falta de rigor, revelou esta segunda-feira a Transparência Internacional, que defendeu que não existem diligências suficientes para confirmar a origem do património dos aplicantes.

Na apresentação de uma investigação conjunta com o Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), em Bruxelas, o diretor estratégico da Transparência Internacional, Casey Kelso, apontou Portugal e Hungria como exemplos de países comunitários que não têm sido "suficientemente rigorosos" no cumprimento das diligências instituídas para a atribuição de 'vistos gold'.

"Em Portugal, não há diligências suficientes para verificar a proveniência da riqueza dos aplicantes", sublinhou, indicando que basta a apresentação de um registo criminal.